La Volley Modica lotta al PalaSiani di Napoli ma si arrende al tie break: arriva il primo punto

Gaia Energy Napoli 3

Volley Modica 2

Parziali: 27/25, 22/25, 25/17, 20/25, 15/10

Gaia Energy Napoli: Michele Starace 9, Simone Starace 17, Leone,Lugli 30, Sportelli, Giannotti 1, Lanciani 5, Martino 7, Ardito (L1), n.e: Saccone, Piscopo, Dotti, Volpe (L2). All. Sergio Calabrese; Ass: Eugenio Vaccaro

Volley Modica: Barretta 15, Raso 9, Capelli 13, Putini 4, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 5, Matani 3, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass:Manuel Benassi

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Luca Pescatore di Cerveteri

Sconfitta al tie break per l'Avimecc Volley Modica che ieri al “PalaSiani” di Napoli si è arresa al quinto set, dopo 2 ore e 36 minuti, ai padroni di casa della Gaia Energy. Una sconfitta che fa raccogliere il primo punto della stagione ai biancoazzurri di coach Enzo Distefano che hanno avuto il merito di non arrendersi mai contro il sestetto napoletano che sospinto da un pubblico molto caloroso alla fine è riuscito a spuntarla incamerando i primi due punti stagionali. Gara molto equilibrata tra due sestetti ben attrezzati che hanno giocato senza risparmio deliziando il pubblico sulle tribune.