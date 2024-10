Il Liberty delle maestranze euro mediterranee: da Taurianova parte la proposta del riconoscimento Unesco

Dal 25 al 26 ottobre la sala consiliare ha ospitato il convegno internazionale “Il Mediterraneo da Corrado Alvaro alla Letteratura moderna”. Il convegno, organizzato dall’Associazione internazionale dei critici letterari in collaborazione con la locale Amministrazione comunale sotto la presidenza dell’on. Pierfranco Bruni, ha visto la partecipazione di numerosi relatori provenienti anche da Francia, Spagna e Romania. La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha fatto pervenire un messaggio di saluto ai convenuti.

Nella giornata conclusiva del convegno, Corrado Monaca, autore di un saggio su Ernesto Basile, padre del Liberty e primo architetto europeista, ha tenuto una relazione dal titolo “Il Liberty delle maestranze euro mediterranee, risorsa ambientale inespressa”. Nel suo intervento suggerisce l’inserimento del “liberty delle maestranze euro mediterranee” nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO al fine di promuoverne la valorizzazione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future. Secondo Monaca, c’è un filo comune che unisce le architetture liberty presenti in alcune realtà di provincia apparentemente distanti tra loro e periferiche rispetto alle grandi correnti culturali, nel Sud Italia (Reggio Calabria, Palmi, Taurianova, in Calabria; Canicattini Bagni, Vittoria Scoglitti, Modica, Ispica in Sicilia) e il Sud della Spagna (Mazarrón, Murcia, Cartagena). Attraverso una panoramica sui principali edifici Liberty in queste realtà, Monaca evidenzia un linguaggio e un sentire comune nel modo di concepire l’habitat umano. In sostanza, il compito dell’architetto si allarga dalla progettazione degli spazi, interni ed esterni, allo studio e realizzazione delle luci; dagli arredi alla decorazione delle pareti, fino al coinvolgimento del paesaggio circostante. Questo linguaggio comune ricorre ai materiali edilizi locali, dalle cave di pietra calcarea della Sicilia sud-orientale alle miniere di ferro, piombo, zinco di Mazarrón. Ne emerge, dunque, un’identità collettiva, declinata in funzione delle maestranze e delle risorse locali, che può costituire una base per la futura fase di sviluppo.

La proposta di Monaca prevede il riconoscimento del Liberty delle maestranze euro mediterranee come Patrimonio UNESCO, con l’avvio di una nuova fase di sviluppo culturale ed economico per i territori interessati.

NELLA FOTO, Monaca durante il suo intervento.