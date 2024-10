Manomette il contatore per no pagare l'Enel: 44enne denunciato a Floridia

A Floridia è stato denunciato in stato di libertà un 44enne, con precedenti di polizia contro la persona e il patrimonio, che aveva manomesso il contatore della rete elettrica della propria abitazione per non pagare la bolletta; a Siracusa, per lo stesso reato, è stato denunciato un 35enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché aveva allacciato abusivamente l’impianto della propria abitazione alla rete elettrica pubblica.