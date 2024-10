Siracusa, fugge con la moto all'Alt: viene rintracciato e denunciato

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane di 21 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’Alt Polizia.

In specie, i Poliziotti, nel corso di un posto di controllo, fermavano il ventunenne che viaggiava a bordo di un motociclo. Il giovane, per non rispettare l’ordine degli agenti e guadagnarsi la fuga, metteva in atto manovre repentine e pericolose per la circolazione stradale. Rintracciato subito dopo, veniva denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente a norma del codice della strada.