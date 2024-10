Schiaffeggia conoscente in piazza Vittorio Emanuele: denunciato a Pachino

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, coadiuvati da personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un attento servizio di controllo del territorio nel comune di Pachino.

Il dispositivo ha previsto l’effettuazione di alcuni posti di controllo nel centro cittadino e nelle periferie che hanno consentito di identificare 97 persone e controllare 51 mezzi.

In tale scenario operativo, gli agenti del Commissariato pachinese hanno denunciato un uomo di 50 anni per aver schiaffeggiato in piazza Vittorio Emanuele un conoscente nel corso di un’accesa lite scaturita da motivi personali circa un’amicizia in comune.