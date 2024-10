Senso unico nella strada del cimitero a Siracusa per 2 giorni

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, il settore Mobilità di Siracusa ha emesso apposita Ordinanza che regolamenta la viabilità nell’area del Cimitero.

Venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle 7 alle 19, viene istituito il senso unico di marcia in direzione Floridia nel tratto interposto tra l’area d’intersezione di viale Paolo Orsi e via Ascari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le forze di polizia, per i bus che effettuano il servizio da e per il cimitero, per i taxi e NCC. Contestualmente viene istituito il divieto di sosta, con rimozione cotta sul lato sinistro nello stesso senso di marcia al fine di creare una corsia riservata al transito dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, dei bus che effettuano il servizio da e per il cimitero, dei taxi e NCC. I veicoli provenienti da Floridia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Ascari, avranno l’obbligo di svoltare a destra per quest’ultima o a sinistra per via Bandini. Ast, Interbus, Sais e Flixibus come linee extraurbane effettueranno percorsi alternativi.

Dalle 7 alle 13 di sabato 2 novembre, nel tratto antistante il Cimitero Monumentale Inglese, disposto il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Per il trasporto pubblico locale, nelle giornate di venerdì e sabato, confermato il consueto percorso dei bus dal capolinea di via Rubino al Cimitero dalle 7 alle 19 con transito ogni 30 minuti.

In queste giornate previsti due stalli per disabili sulle aree di sosta antistanti il secondo ed il terzo cancello di ingresso del cimitero. All’interno della struttura prevista infine la presenza di due minivan al servizio dei cittadini con difficoltà motorie: faranno la spola dall’ingresso all’interno del Cimitero.