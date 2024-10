Acireale, scelta piazza Duomo come location per la Fiera dei morti

Torna ad Acireale la Fiera dei Morti, che si terrà nel cuore del centro storico da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre e sarà un’occasione imperdibile per i bambini e le famiglie che desiderano trascorrere del tempo all’insegna del divertimento e della tradizione.

Il programma della Fiera dei Morti è stato presentato in conferenza stampa questa mattina a Palazzo di Città. Sono intervenuti il sindaco Roberto Barbagallo, l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Pulvirenti e il dirigente del Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione delle Attività Produttive Antonino Molino. Erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle scuole e del team di animazione.

“Sarà un evento interamente dedicato ai bambini. Un percorso in cui i più piccoli potranno esplorare gli stand ricchi di sorprese, sfogliare libri, giocare e gustare dolci tipici della nostra tradizione. Ad arricchire l’evento saranno presenti animatori, che intratterranno i bambini con giochi, spettacoli e laboratori creativi. Siamo entusiasti di essere riusciti ad organizzare, dopo svariati anni di silenzio, questo evento atteso da tanti, - annuncia l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano-. Devo ringraziare per il supporto la Regione con il deputato Salvo Tomarchio, il sindaco e l’assessore Pulvirenti, così come i nostri gli uffici, il dott. Molino e Serafina Grasso”.

La Fiera dei Morti è un evento ideato per rispolverare una tradizione antica. L’assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Pulvirenti ha sottolineato:

“E’ una festa antichissima e abbiamo voluto che avesse uno spazio nella nostra programmazione di eventi. Ricordiamo i nostri cari, ma coinvolgiamo sopratutto i bambini, raccontandogli e trasmettendogli una delle nostre tradizioni. Parteciperanno gli studenti degli istituti comprensivi, l’Eris di Acireale, sempre disponibile, l’associazione giovanile Cambio Rotta e ci saranno tante attività tematiche per bambini e ragazzini”.

La Fiera dei Morti sarà inaugurata giovedì 31 ottobre alle ore 17.30. In piazza Duomo sono in programma tante attività di animazione: laboratori, giochi, balli e spettacoli e saranno allestiti più di 20 stand con giocattoli, libri, caramelle e dolci della tradizione.

“Ringrazio i nostri uffici e le forze dell’ordine, presenti anche oggi, che continuano a supportarci nell’opera di vivacizzazione di questa città. E’ un lavoro di squadra continuo che si affianca alla normale attività amministrativa e che non sarebbe possibile senza l’impegno e l’abnegazione di tutti, che va oltre gli orari di lavoro, - ha concluso il sindaco Roberto Barbagallo-. Continuiamo la programmazione, insieme con i consiglieri comunali, i dipendenti e il dottore Molino, condividendo l’obiettivo di rendere Acireale sempre più vivace e vivibile. Riprendiamo l’antica tradizione della Fiera dei Morti, una tradizione che purtroppo sta scomparendo e resiste solo nei Comuni più grandi, come Catania. E’ stata fortemente voluta dall’assessore Toscano e quindi ripartiremo con questa edizione sperimentale sperando che sia occasione di gioia per i più piccoli”.