Stretta sui parcheggiatori abusivi: 15 sanzionati a Catania e violati 12 Dacur

Una nuova stretta della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle vie e nelle piazze della città e, in particolar modo, per sanzionare coloro che non rispettano il provvedimento del DACUR.

Anche nell’ultima settimana, come disposto dal Questore di Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno pattugliato le zone maggiormente affollate da cittadini e turisti per la presenza di siti culturali, di attività commerciali e luoghi di ritrovo.

L’ennesimo controllo a tappeto ha portato all’individuazione di ben 15 soggetti, sorpresi dai poliziotti mentre eseguivano gesti e manovre inequivocabili all’indirizzo degli automobilisti.

La maggior parte dei parcheggiatori è risultata recidiva in quanto gli stessi erano stati beccati, in flagranza, la settimana precedente, nei pressi di automobili in sosta. Si tratta di alcuni pregiudicati catanesi sorpresi a stazionare sempre negli stessi punti.

I controlli sono stati eseguiti, in servizi diurni e serali, da equipaggi moto montati e automontati.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata anche a verificare il rispetto dei provvedimenti emessi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al Dacur.

Tutti sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada, con il sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita. Ben 12 di loro sono stati anche denunciati per l’inosservanza delle prescrizioni stabilite con provvedimento Dacur emesso dal Questore che dispone il divieto di frequentare e stazionare nelle vie e nelle piazze dove erano già stati sorpresi a svolgere l’attività illecita di posteggiatore.

Nello specifico, l’azione della Polizia di Stato si è concentrata in numerose vie del centro cittadino e, in particolare, in via Dusmet, viale Alcide De Gasperi, piazza Montessori, viale Africa, via Beato Bernardo e zone limitrofe.