Morto Farruggio presidente di Federalberghi Palermo

E' morto, stroncato da un infarto, il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio. Aveva 59 anni.

Farruggio era anche vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia e qualche settimana fa aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace. "Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio. Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il mio pensiero in questo momento di dolore va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale".

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.