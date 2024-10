Sequestrati nel Cosentino oltre 27 chili di marijuana: un arresto

Oltre 27 chili di marijuana, di cui 9 chili e mezzo ricavati da una piantagione e altri 18 già raccolti e sistemati in alcuni sacchi, sono stati scoperti e sequestrati a San Marco Argentano dagli agenti della Polizia di Stato di Cosenza che hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo, proprietario del terreno che ospitava la coltivazione.

I poliziotti, nel corso del controllo, hanno trovato sotto il materasso del letto della persona arrestata per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti anche un fucile da caccia illegalmente detenuto assieme a diverse cartucce e la somma di oltre 23.600 ruro in banconote di vario taglio.

La droga è stata trovata grazie al fiuto del cane poliziotto Max e parte di essa era già confezionata sottovuoto per la vendita al dettaglio.

Trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi.

Le attività che hanno portato al ritrovamento della piantagione sono state eseguite nell'ambito di una serie di controlli nella zona della Valle dell'Esaro ai quali hanno partecipato il Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia e il Reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale.