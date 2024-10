Modica, atto vandalico sulla spiaggia di Maganuco: tagliato albero frondoso

Vandali in azione sulla spiaggia della frazione balneare modicana di Maganuco, bandiera blu, litorale frequentato da tante famiglie dell'hinterland modicano, e non solo. Durante la notte, ignoti hanno tagliato un frondoso albero che costituiva una caratteristica del paesaggio. Uno sfregio alla natura del luogo, L'albero era cresciuto tra la strada di accesso alla scogliera e la spiaggia, in un'area demaniale. Questo avrebbe dovuto costituire una sorta di garanzia per la sua salvaguardia. Purtroppo, però, contro i vandali ci sono poche armi di difesa!