Floridia, Sala (Fdi) polemico col sindaco: per lui l'ordinario diventa straordinario

Con un post sui social, Antonello Sala, consigliere comunale a Floridia di Fratelli d'Italia, è critico nei confronti del primo cittadino per la comunicazione. Sala che sarà l'antagonista principale alle prossime amministrative di Floridia ( si fabbo anche altri nomi, ma è come il vuoto a perdere) scrive: "Ebbene sì, cari cittadini floridiani, il nostro caro sindaco veramente si crede un mago nella comunicazione delle notizie. Oggi a Floridia anche provvedere a pulire dalle sterpaglie una via, una piazza o qualunque altra zona del nostro territorio, come peraltro previsto dal capitolato di appalto, diventa una cosa straordinaria. Ritengo giusto mantenere la pulizia del nostro territorio, ma presentare ciò che normalmente si è tenuti a fare come un evento straordinario, mi lascia veramente perplesso - scrive Antonello Sala - L’attività ordinaria rimane ordinaria, quella straordinaria è un’altra cosa. Capisco che il sindaco con le sue capacità può far diventare straordinario tutto ciò che fa, ma purtroppo i floridiani sanno distinguere benissimo gli interventi che sono pagati profumatamente perché previsti nel contratto di appalto e le apparizioni sui social fatte solo per apparire".