Morto dopo 3 giorni da un incidente a Catania: la Procura sequestra la salma

Si è spento a soli 19 anni Mario Giannino, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 24 ottobre tra lo scooter su cui viaggiava come passeggero ed un'auto, in via Plebiscito, a Catania. Il giovane, che indossava il casco, era stato ricoverato all'ospedale San Marco per poi essere trasferito al Policlinico, dove è deceduto. La Procura etnea La Procura etnea ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Il pm di turno ha aperto un procedimento penale, al momento contro ignoti, ed ha posto sotto sequestro la salma.