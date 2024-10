Tamponamento a catena sulla Siracusa - Floridia: uno finisce in ospedale

Tamponamento a catena questa mattina verso le 11 sulla Strada statale 124. Tre auto coinvolte e fortunatamente con un solo ferito, non grave. E' avvenuto in direzione Floridia nei pressi del cimitero degli Inglesi, in direzione Floridia. Due auto si sono scontrate. L'urto è stato talmente violento da spostare una Honda che li precedeva contro il muro di cinta del camposanto. Scattato l'allarme sul posto sono arrivate alcune ambulanze e la polizia municipale di Siracusa. Ad essere soccorso è stato il conducente dell'auto che si trova in testa. L'uomo è stato portato all'ospedale Umberto I° di Siracusa per avere sbattuto nell'urto la testa ed il volto. Secondo informazioni sanitarie, le sue condizioni non destano preoccupazione. Rimasti praticamente illesi i conducenti delle altre due autovetture. L'incidente ha rallentato il transito per oltre un'ora in direzione Floridia con la polizia municipale che ha disciplinato il transito sulla Statale 124.