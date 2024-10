Passa all'Ars l'aumento della cubatura col voto segreto, opposizione polemica

Durante l'esame del ddl urbanistica all'Ars, a Sala d'Ercole c'è stato un intenso dibattito su una norma contenuta nell'articolo 8, approvata grazie al voto segreto ad un emendamento passato con 35 voti a favore e 25 contrari. La norma prevede la possibilità di aumentare del 30% la cubatura di un edificio in caso di demolizione e ricostruzione, in presenza di una serie di requisiti. La norma è stata difesa dalla maggioranza che ha parlato una"ulteriore misura per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio ed urbano", mentre l'opposizione ha accusato il centrodestra di avere inserito una norma "destinata ad incentivare la cementificazione e la speculazione edilizia nel nostro territorio e delle nostre città, compresi i centri storici".

(foto archivio)