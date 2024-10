L'Mpa si allarga nel Siracusano e mette il 'cappello' pure a Solarino

L'onorevole Peppe Carta, leader dell'Mpa nel Siracusano e non solo, mette sotto il suo cappello anche il Comune di Solarino, oltre quello amministrato dallo stesso Carta, Melilli, Sortino eanche il capoluogo, Siracusa. Si è formata una nuova compagine politica "affinché torni nuovamente il confronto democratico e la programmazione", scrive l'Mpa in un post.

"Una nuova fase per i solarinesi propedeutica alla messa in atto di un cambiamento concreto”. Ad dirlo è Peppe Cartche commenta così la natura dell’accordo appena suggellato. All’incontro, tenutosi ieri a Solarino, hanno preso parte (nella foto da sinistra): Milo Carpinteri, Giuseppe Pelligra (Presidente del consiglio comunale), Giuseppe Carta, Salvo Oliva (coordinatore Movimento cittadino per Solarino), Paolo Terranova (coordinatore MPA Solarino), Mariaconcetta Pricone (Vice presidente consiglio comunale) e Sebastiano Scorpo (ex sindaco).

“Così come è stato Giuseppe Pelligra eletto presidente del consiglio comunale allo stesso modo Salvo Oliva, già candidato sindaco, resta per noi capo della maggioranza consiliare - Chiarisce Carta - Sgombriamo quindi ogni dubbio, su eventuali leadership e future alleanze. Nessun cambiamento rispetto agli accordi pregressi. Questa nuova unione tra moderati per il bene della città, serve per ripristinare quella socialità politica venuta meno con la caduta del consiglio comunale.

Importanti novità seguiranno nei prossimi consigli comunali” per il bene della comunità solarinese .