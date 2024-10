Cinema, "Fino alla fine": una Palermo 'esotica' nel film di Gabriele Muccino

Si chiama "Fino alla fine" il nuovo film di Gabriele Muccino, dal 31 ottobre al cinema, su soggetto e sceneggiatura a firma dello stesso regista insieme a Paolo Costella.

Un film girato a Palermo - dove è stato presentato in anteprima al cinema Rouge et Noir di piazza Verdi - che racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent'anni che, durante una vacanza a Palermo, con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio e un gruppo di amici.

