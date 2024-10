M5s, si è insediata all'Ars Lidia Adorno: subentra a Martina Ardizzone

Col giuramento prestato a sala d’Ercole, Lidia Adorno ha cominciato oggi la sua attività parlamentare col gruppo M5S all’Ars in sostituzione di Martina Ardizzone, come stabilito dalla sentenza del Cga dopo il ricalcolo dei voti raccolti dalle due deputate alle ultime elezioni regionali.

"Alla neo collega – dice il capogruppo Antonio De Luca – diamo il nostro caloroso benvenuto, certi che farà un ottimo lavoro. Ringraziamo per il contributo dato, Martina Ardizzone che è riuscita a mettere in mostra le sue qualità nei quasi due anni che ha lavorato con noi a Palazzo dei Normanni”.

“È una grande emozione per me – ha detto Lidia Adorno – essere parte di questo prestigioso Parlamento. La mia grande ambizione è essere strumento nelle mani dei cittadini all’interno di questo Palazzo”.