Tunisino scarcerato ad Augusta rimpatriato in aereo nel Paese d'origine

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, diretti da Maria Antonietta Murè, hanno eseguito, su disposizione del Giudice di Sorveglianza del Tribunale aretuseo, un provvedimento di espulsione di un cittadino tunisino di 42 anni, scarcerato dalla casa di reclusione di Augusta.

Il quarantaduenne, che annovera precedenti penali per aver commesso reati in materia di stupefacenti e per essere giunto illegalmente in Italia, è stato rimpatriato tramite volo aereo e accompagnato da personale di Polizia specializzato. Giunto a Tunisi il cittadino tunisino è stato consegnato alle autorità locali.