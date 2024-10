Siracusa, 29enne arrestato per evasione: addosso preso con l'hashish

I Carabinieri di Siracusa hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, un 29enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. Il giovane, mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, veniva notato da una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile in strada fuori dalla palazzina dove si trova il suo appartamento intento a parlare con alcuni uomini che alla vista della gazzella dei Carabinieri si sono subito dati alla fuga, verosimilmente per non farsi identificare. Il 29enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di hashish per uso personale e durante il controllo ha inveito e minacciato i Carabinieri.