Sangue sulla Tangenziale di Catania, morto un motociclista e un ferito

Incidente mortale lungo la Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina. Il traffico è rallentato con code, in corrispondenza del comune di Sant'Agata li Battiati in provincia di Catania. Lo rende noto l'Anas. Il sinistro, avvenuto al km 1,500, ha coinvolto una moto ed ha causato il decesso del conducente ed il ferimento di un'altra persona che è stata subito condotta in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell'Ordine ed il personale del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.