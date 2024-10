Continua l'esperienza Erasmus in Turchia per gli studenti dell'Istituto Verga di Comiso

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’istituto comprensivo “Giovanni Verga di Comiso offre ai suoi alunni la possibilità di vivere una dimensione educativa più ampia: l’esperienza Erasmus. Infatti, dal 22 al 27 settembre, una delegazione composta da alunni della scuola secondaria di primo grado e da alcuni docenti si è recata a Sakarya, in Turchia, nell’ambito del progetto “Tiny hearts develop digital solutions to fight climate change”.

La mobilità si è svolta, presso la scuola primaria Erenler Ilkokuku, dove gli alunni hanno effettuato numerosi workshop formativi, con la metodologia coding, finalizzati a riflettere sul cambiamento climatico. Un’attività coding è stata proprio ideata da un piccolo alunno turco. I paesi coinvolti nel progetto sono stati la Slovenia, la Turchia e la Polonia, paese coordinatore. Calorosa e cordiale è stata l’accoglienza da parte del dirigente scolastico, del responsabile dell’istruzione del distretto e del sindaco. Molto arricchente il confronto tra i docenti partecipanti, in merito ai diversi sistemi scolastici.

I ragazzi sono stati accolti, con grande calore umano, da una famiglia turca. La conoscenza di culture diverse ha permesso loro di sperimentare come il confronto sia un’importante occasione di crescita e arricchimento personale. La permanenza, presso la famiglia ospitante, ha permesso ai ragazzi di vivere una quotidianità diversa da quella abituale, fatta anche di momenti ludici che hanno favorito lo sviluppo delle competenze trasversali. Inoltre, tutti i docenti della delegazione Erasmus sono stati invitati a trascorrere una serata presso una giovane famiglia turca. La conoscenza della meravigliosa città di Istanbul ha permesso agli studenti di toccare con mano il fluire della storia, attraverso la visita di importanti monumenti storici. Sono stati giorni vissuti all’insegna della condivisione, del rispetto reciproco e della gioia. Giorni che rimarranno impressi nel cuore e nella mente di tutti i partecipan