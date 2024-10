Volley Modica, Corrado Randazzo nuovo preparatore atletico

Novità nello staff tecnico dell'Avimecc Modica, che da qualche giorno ha un nuovo preparatore atletico. Si tratta di Corrado Randazzo, che nello staff di coach Enzo Distefano va a prendere il posto di Emanuele Cappello che per motivi di lavoro che lo costringeranno a stare lontano dalla città della Contea suo malgrado ha dovuto lasciare l'incarico che ricopriva da diverse stagioni. Al suo posto un validissimo ricambio che affronterà questa avventura con la formazione biancoazzurra con grande entusiasmo e tantissime motivazioni.

Laureato in Scienze Motorie e Sportive al Foro Italico di Roma, Corrado Randazzo da tantissimi anni è nel mondo della pallavolo. Prima per 10 anni sul campo da giocatore con formazioni di Ragusa, Roma e Giarratana. Nella squadra del piccolo centro montano ibleo, nelle ultime due stagioni ha gestito anche la preparazione atletica.