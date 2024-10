Festa portiere - saracinesca: il Palermo non va oltre lo 0 a 0 a Mantova

Finisce 0-0 la sfida tra Mantova e Palermo. Gara ricca di emozioni e molti duelli. Alla fine vince lo spettacolo. Nella prima frazione di gioco il Mantova controlla il pallino del gioco e crea diverse occasioni con Fedel e Fiori, ma la palla non entra. Nella ripresa la situazione non cambia, con il Palermo che aspetta di ripartire in contropiede. Al 65' il Palermo si spinge in avanti con Le Douaron che sull’out di sinistra entra in area e calcia. Festa prolunga in angolo.

Al 66′ Intervento provvidenziale di Festa che nega il vantaggio a Ranocchia.