Bastano 60 minuti all'Avellino per stendere il Trapani al 'Provinciale' (1 - 2)

Una vittoria importante contro una diretta concorrente, l'Avellino piega il Trapani a domicilio e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato. Mister Raffaele Biancolino commenta così al triplice fischio a Prima Tivvù: "Gara sofferta fino ad un certo punto, ma queste sono le vittorie più importanti e più belle. Ancora una volta faccio i complimenti a questi ragazzi perché si meritano questo ed altro. Questa è una squadra che lotta dall'inizio alla fine. Non bisogna mollare e dobbiamo andare avanti come un treno". Delusione tra i tifosi granata e primi mugugni sul tecnico non ritenuto allenatore di categoria. L'Avellino non ha rubato nulla e fino a 87 minuti dalla fine conduceva per 2 a 0 (Gori e Patierno 59' rigore) Poi il gol bandiera di Lescano all'88.