Operazione antidroga a Trapani, 6 arresti: sequestrati 3 chili di cocaina

Operazione antidroga la scorsa notte a Trapani. Ad eseguirla sono stati i carabinieri del Comando provinciale. i militari dell'Arma, avrebbero notato persone con precedenti per spaccio

Davanti ad una attività commerciale del quartiere di Villa Rosina e hanno così pensato di identificare tutti. Hanno così notato il più giovane del gruppo che cercava di disfarsi di tre buste in cellophane lanciandole poco lontano dal luogo. I carabinieri le hanno raccolte scoprendo che contenevano circa quasi un chilo e mezzo di cocaina.

A quel punto tutti i presenti sono stati perquisiti e si è così scoperto che un 50enne di origine calabresi aveva con se 3 buste piene di contanti per un valore di 22mila euro. L'attività dei militari è quindi proseguita nelle abitazioni dei 6 fermati scoprendo che: a casa di un 37enne c'erano due pistole cal. 7,65 con matricola abrasa, 150 cartucce, un bilancino di precisione e altri 2 chili di cocaina; a casa del 18enne invece i carabinieri hanno recuperato 100mila euro in contanti

La cocaina sequestrata una vola immessa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Cinque degli arrestati sono ora nel carcere di Trapani mentre per il 18enne, incensurato, è ai domiciliari.