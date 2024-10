Sciopero generale di Cgil e Uil il 29 novembre contro la Manovra del governo

Torna lo sciopero generale. Cgil e Uil proclamano 8 ore di stop per venerdì 29 novembre contro la legge di Bilancio, considerata 'del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese' e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, scuola e servizi pubblici. La Lega replica: 'Sindacati ridicoli, scioperano contro l'aumento dei redditi'. Nella prima stima dell'Istat sul terzo trimestre, il Pil resta fermo a +0,4%. Cresce a sorpresa dello 0,2 quello della Germania che evita la recessione. Gli Usa corrono: +2,9%.Crisi di Stellantis, da Meloni a Schlein bufera su Elkann per il no ad essere ascoltato in Parlamento.