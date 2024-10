Solarino, ha un obbligo di dimora e partecipa a una lite in un bar: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, L.M., 35 anni, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Solarino con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore serali e notturne. L’uomo, la sera del 29 ottobre, in violazione delle prescrizioni derivanti dalla misura cui è sottoposto, si è recato in un bar del paese e ha preso parte a una lite scoppiata tra alcuni giovani del luogo, opponendo resistenza ai Carabinieri intervenuti per calmare gli animi. L’arresto è stato convalidato.