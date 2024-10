Francesca Donato: "La Dc non è omofoba, ci battiamo per tutte le minoranze"

“Le dichiarazioni dell’avvocato Amato sono state estrapolate e strumentalizzate per attaccare chi come noi presidia i valori cristiani e tradizionali” così Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana, commentando la polemica per le dichiarazioni dell’avvocato pro-vita Gianfranco Amato sull’omosessualità.

“La DC non è omofoba - spiega l’ex europarlamentare - ma è contro le derive ideologiche e per la libertà di espressione. Quest’ultimo è un valore fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta europea dei diritti fondamentali e serve proprio a proteggere i discorsi che non sono graditi a noi stessi o ad altri”

“Noi ci batteremo sempre per la tutela di tutte le minoranze e contro ogni tipo di discriminazione, verso chiunque, per qualunque ragione” conclude.