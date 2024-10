I nuovi episodi di Mudù con Uccio De Santis: 4 giorni di riprese a Modica

La troupe di Mudù, con Uccio De Santis e gli altri attori del gruppo, hanno girato diverse scene a Modica, nei quattro giorni di riprese in città, per i nuovi episodi comici che saranno in rete nelle prossime settimane. Uno dei "ciak" più divertenti davanti al Duomo di San Pietro dove è stato ambientato un funerale che, nello spirito di Mudù, non poteva che riservare sorprese e divertimento. Molta curiosità attorno agli attori, in alcuni casi "sommersi" dall'entusiasmo e dal calore degli ammiratori.