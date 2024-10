Vertenza Versalis, contestato deputato Mpa Carta: solidarietà di Auteri (Fdi)

Solidarietà al sindaco di Melilli, deputato regionale e presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giuseppe Carta, da parte del collega di Fratelli d’Italia Carlo Auteri, dopo che, a seguito dell’assemblea sindacale svoltasi ieri, oltre a discutere del ridimensionamento di Eni Versalis, si è sfruttato il palco per rivolgere parole offensive. “Questa azione violenta da parte dei sindacati non è tollerabile, anche perché vorrei ricordare con forza che questa è una nuova deputazione e tutti i parlamentari siracusani ci stiamo impegnando per tutelare la nostra zona industriale, dopo che in questi anni abbiamo assistito a una carenza di programmazione e tutela. Stiamo lavorando in silenzio, aprendo interlocuzioni a Roma e a Palermo, e questo voler scatenare i lavoratori contro di noi, mettendo ansia, nervosismo e preoccupazione, è una strategia da condannare. I sindacati facciano mea culpa per i disastri e la mancata attenzione dimostrata fino a oggi. A pensar male si fa peccato, diceva Andreotti, ma spesso ci si azzecca.”