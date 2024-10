Relazione della sindaca Rossana Cannata: "Avola polo di attrattiva dei grandi brand"

Un resoconto di crescita, innovazione e impegno verso una città più vivibile e dinamica: è quanto emerge dalla relazione presentata qualche giorno fa dal sindaco di Avola, Rossana Cannata, in Consiglio comunale. L’anno 2024 ha visto la città protagonista di una trasformazione che abbraccia sviluppo economico, cultura, infrastrutture e politiche sociali. Investimenti e Sviluppo Economico. "Avola si conferma polo attrattivo per investimenti nazionali e internazionali. Marchi di rilievo come McDonald’s e De.Cò hanno scelto di stabilire la loro presenza qui grazie alle azioni politiche messe in campo in questi anni dalla precedente e attuale amministrazione Cannata, generando nuove opportunità occupazionali e consolidando il settore dei servizi - le parole del sindaco - Parallelamente, l’amministrazione ha valorizzato le eccellenze locali, come il celebre Nero d’Avola e la Mandorla, per promuovere il tessuto produttivo. Un calendario ricco, dalla stagione teatrale che anima il Teatro Comunale con spettacoli di grande qualità, fino al Concorso Musicale Nazionale, che attira talenti emergenti da tutta Italia. L’offerta culturale si è estende anche alle famiglie, con la rassegna “Teatro in famiglia” dedicata ai più piccoli e l’Estate Avolese ha portato spettacoli e concerti nelle piazze della città, con il prestigioso Ortigia Film Festival tra i momenti clou. Attenzione prioritaria è data al benessere sociale e all’inclusione. Tra le azioni intraprese, il Bonus Musica che offre a giovani e famiglie un’opportunità educativa gratuita, mentre lo Sportello S.O.S. Bullismo è divenuto un punto di riferimento per il supporto psicologico. La Settimana della Famiglia ha rappresentato un momento di condivisione e coesione sociale, offrendo attività e spettacoli inclusivi. Grazie ai fondi Pnrr, il Comune ha inoltre intrapreso un ambizioso piano di riqualificazione urbana, che comprende la manutenzione delle strade e la messa in sicurezza delle scuole. Sono stati installati nuovi sistemi di illuminazione e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, segno dell’impegno verso una città più sostenibile e attenta all’ambiente. Con una gestione virtuosa del bilancio, il Comune ha potenziato la riscossione dei tributi e ridotto le passività, consolidando la stabilità economica senza rinunciare agli investimenti strategici. “Nuove palestre e interventi nelle scuole, nuove aree giochi con la riqualificazione di tutti i quartieri e interventi nelle contrade, investimenti energetici, imponenti cantieri contro l’erosione della costa, recenti finanziamenti per realizzare il museo civico, nuovi collegamenti viari e infrastrutturali e tanto altro. Abbiamo posto basi solide per un futuro di crescita e innovazione, nel rispetto delle nostre tradizioni e del patrimonio culturale che rendono Avola una città unica - ha dichiarato il Sindaco Cannata -. Avola si proietta verso il futuro con una visione chiara e ambiziosa, capace di coniugare modernità e tradizione, investimenti e qualità della vita, per costruire una comunità sempre più accogliente, sostenibile e all’avanguardia".