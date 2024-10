Siracusa, spacciava il crack con la bicicletta: finisce agli arresti domiciliari

Nella tarda mattinata di ieri, agenti della polizia di Stato, in servizio al commissariato di Ortigia, hanno arrestato un uomo di 54 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, i poliziotti in servizio al commissariato di Ortigia hanno intercettato, a bordo della sua bicicletta, il cinquantaquattrenne, conosciuto agli agenti perché gravitante negli ambienti dello spaccio siracusano, nei pressi di viale Santa Panagia.

Fermato e sottoposto a perquisizione, addosso all’uomo venivano rinvenute e sequestrate 110 dosi di crack pronte per essere cedute agli assuntori della zona.

Al termine degli adempimenti di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.