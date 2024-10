Siracusa, col coltello rapina una tabaccheria a Ortigia: preso dalla Mobile

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 25 anni, già conosciuto alle forze di polizia per il reato di rapina aggravata.

In specie, alle 17.30 del pomeriggio di ieri, il venticinquenne entrava con il volto parzialmente travisato e armato di un grosso coltello in una tabaccheria di Ortigia e si faceva consegnare circa 1.000 euro prima di dileguarsi.

Sulle tracce del rapinatore, dopo il primo intervento delle Volanti, si ponevano gli investigatori della Squadra Mobile che raccoglievano tutte le informazioni disponibili ed utilizzavano le immagini di videosorveglianza cittadine insistenti nei luoghi dell’evento delittuoso. Il rapinatore veniva riconosciuto anche perché tradito da una ferita al naso che è risultata utile agli investigatori.

Il cerchio delle indagini si stringeva, pertanto, intorno al venticinquenne che veniva rintracciato presso la sua abitazione e sottoposto a perquisizione.

Venivano trovati, addosso allo stesso, parte dei soldi sottratti nel corso della rapina.

Dopo avere compiuto il delitto, il rapinatore si era disfatto degli abiti e del coltello che, infatti, non venivano trovati.

Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il rapinatore veniva condotto in carcere.