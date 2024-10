Rubava energia per il suo locale, denunciato ad Augusta

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, coadiuvati da personale dell’Enel e del Servizio Igiene degli Alimenti dell’Asp di Siracusa, nell’ambito di una predisposta attività finalizzata al controllo della sicurezza alimentare dei prodotti destinati all’utenza, hanno effettuato un controllo in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nel quartiere Borgata di Augusta.

I controlli hanno accertato carenze igienico - sanitarie che hanno determinato a carico dell’esercente l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 3000 euro, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

Nel medesimo scenario operativo, personale del servizio elettrico ha riscontrato la manomissione del contatore che alimenta l’esercizio oggetto del controllo.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato, pertanto, per il furto dell’energia elettrica, con l’aggravante di averlo commesso nell’ambito del proprio esercizio commerciale.