Trasporto pubblico gratuito l’1 e il 2 Novembre da e per il cimitero di Modica

In occasione delle giornate di inizio novembre dedicate alla visita dei defunti, insieme alla SAIS Trasporti che gestisce il trasporto urbano a Modica e in collaborazione con la Polizia Locale, il Comune ha disposto per domani 1 novembre e sabato 2 novembre, il servizio gratuito di bus navetta da e per il Cimitero. Quanti fruiranno del servizio gratuito di trasporto da e per il Cimitero - informa il sindaco, Maria Monisteri - riceveranno il biglietto della corsa direttamente a bordo.

Il servizio si svolgerà in entrambi i giorni con lo stesso orario, dalle 8.00 alle 17.30, con partenze a ciclo continuo andata e ritorno:

1. zona 167/Cimitero (con fermate in via Risorgimento, ex Consorzio agrario, via Sacro Cuore)

2. piazzale Falcone Borsellino/Cimitero

3. via Lata/Cimitero (con fermata a Santa Teresa)

4. Frigintini/Cimitero

Tutti gli altri servizi di trasporto pubblico in Città sono sospesi l’1 e il 2 novembre.