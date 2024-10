Ladri in azione a Cava Ispica, furto con spaccata in un bar e colpi in abitazioni

Allarme furti a Cava Ispica. I ladri hanno utilizzato il metodo della spaccata con un masso per infrangere la vetrina del bar che si trova all'ingresso dell'area archeologica di Cava Ispica. hanno provocato notevoli danni per introdursi nel locale e sono riusciti ad arraffare solo alcuni biglietti di "Gratta e Vinci" prima di dileguarsi a bordo di un'auto. Il furto al bar non è il solo verificatosi nella zona; altri "colpi", infatti, sono stati messi a segno in alcune abitazioni ricadenti anche nel territorio di Rosolini. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Modica.