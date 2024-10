Acate, infrazioni al Codice della strada: il Comune avvia controlli elettronici

Lotta senza quartiere contro i trasgressori del Codice della Strada, che ad Acate non sarebbero pochi. Dalla prossima settimana, infatti, partiranno i controlli elettronici per monitorare le varie violazioni (divieti di sosta, sensi unici, eccessi di velocità) nonché l’assicurazione e la revisione obbligatoria dei veicoli.

Il “giro di vite”, ha spiegato il sindaco Gianfranco Fidone, è stato fortemente voluto da tutta l'amministrazione, dall'assessore alla Polizia Urbana Matilde Bevilacqua (nella foto, insieme al sindaco), con il supporto del consigliere Giuseppe Failla e del Comando di Polizia Locale guidato da Simona Caldararo.

“L’iniziativa – precisa il primo cittadino - rappresenta un passo decisivo nella lotta senza quartiere per rendere Acate una città migliore, dove il rispetto delle regole è fondamentale. Non faremo alcun passo indietro su questi temi e continueremo a lavorare in questa direzione. Il rispetto delle regole vale per tutti e se vogliamo che Acate sia una comunità migliore occorre che ognuno faccia la propria parte, specie per quanto riguarda la sicurezza stradale. I controlli fanno parte di un impegno più ampio per garantire la legalità e la sicurezza nella comunità, affinché ogni cittadino possa vivere in un ambiente ordinato e rispettoso delle norme.

Il comunicato dell’assessorato alla Polizia Locale fa sapere che il sistema adottato “attraverso tecnologie avanzate, sarà in grado di rilevare in tempo reale i veicoli non in regola con la revisione periodica o privi di copertura assicurativa obbligatoria, oltre a monitorare le aree soggette a divieto di sosta. La verifica della regolarità dei documenti è essenziale – è scritto - per assicurare che tutti i veicoli in circolazione siano conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge, mentre il controllo delle aree di sosta contribuisce a migliorare la viabilità e il rispetto degli spazi pubblici”.