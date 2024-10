Pallamano, lo Scicli Social Club rende visita all'Aretusa

Dopo due settimane di sosta riprende a giocare lo Scicli Social Club, nella terza giornata del campionato di serie B Drago, con una trasferta sul campo dell’Aretusa. La gara si giocherà domenica 3 novembre, con fischio d’inizio alle ore 16,00, presso la palestra Akradina ”Pino Corso” di Siracusa. La squadra gialloverde durante il periodo di sosta del campionato ha lavorato intensamente, sostenendo anche allenamenti congiunti infrasettimanali, per rodare maggiormente gli schemi e correggere le criticità evidenziate nella prima gara disputata. La partita di domenica è da prendere con le dovute cautele ed attenzione, trattandosi di una compagine giovane che mette in atto una pallamano veloce e reattiva. Il coach Giovanni Marino ha affermato: “Sono molto soddisfatto del lavoro del gruppo. Questa pausa ci è servita per recuperare qualche atleta con problemi muscolari e ricaricare le batterie prima di effettuare un ciclo di partite molto impegnative".