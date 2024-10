Vittoria, rinnovata l'ordinanza sulle misure contro il degrado urbano

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, con propria ordinanza ha rinnovato quella che adotta una serie di provvedimenti mirati a contrastare i fenomeni di degrado urbano e a regolamentare la vendita e il consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine.

In particolare è stata vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso i distributori automatici H24, dalle ore 17.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, fino al 30 giugno 2024.

Le bevande potranno essere consumate solo all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle loro pertinenze esterne occupate in concessione.

Per quanto riguarda le pizzerie, i panifici, le gastronomie e le rosticcerie, è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche esclusivamente unitamente agli alimenti acquistati.

Restano escluse da questo divieto le bevande alcoliche acquistate direttamente dal cliente presso esercizi commerciali a gestione controllata da personale qualificato e non automatizzata, soltanto all’interno di una spesa complessiva che includa anche altri generi alimentari e beni di consumo, per un valore almeno pari a quello delle bevande alcoliche acquistate.

Inoltre, è stato istituito il divieto di realizzare in qualunque modo bivacchi e schiamazzi, o assembramenti che pregiudichino o limitino la serena e corretta fruizione delle aree urbane.

Il Sindaco ha anche vietato i giochi con il pallone, l’uso di biciclette (velocipedi), pattini, monopattini e skateboard che possano creare situazioni di pericolo per i passanti nelle piazze, alla villa, e le aree pedonalizzate di Vittoria e Scoglitti.

Si avvisa che i trasgressori potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, incluso il Daspo Urbano.

Il Sindaco invita la cittadinanza al rispetto delle disposizioni al fine di preservare la qualità della vita urbana e garantire un ambiente sicuro e piacevole per tutti.