Altra sberla per il Messina: sconfitto in casa dalla Cavese (1 -3 ) e terzultimo posto

Seconda sberla per il Messina che stasera è stato battuto dalla Cavese al 'Franco Scoglio'. I campani vincono per 3 a 1dopo una partita in cui per 40′ gli uomini di Modica sembrano addirittura poterla vincere. Dopo il vantaggio di Petrungaro ed aver sciupato qualche occasione, però, tre grosse ingenuità difensive condannano i peloritani ad una sconfitta pesantissima. Momento complicatissimo per il Messina, che non vince dalla terza giornata e si ritrova al terz’ultimo posto della classifica: nella serata delle streghe, riaffiorano i fantasmi della retrocessione.

