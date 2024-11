Non è un bel Catania contro la Turris: passa in vantaggio ma la gara finisce in parità

Il Catania frena la sua corsa verso l'alta classifica. I rossazzurri non sono andati oltre l' 1 - 1 contro la Turris. Gli etnei non hanno disputato una buona partita, pur essendo passati in vantaggio con Inglese al 52'.

L'espulsione per somma di ammonizioni di Guglielmotti compromette l'esito della sfida, e infatti i padroni di casa riescono a pervenire al pari con Ekuban a un quarto d'ora dalla fine. La squadra di Toscano non riesce a ritrovarsi e si allontana dai piani alti della classifica, domenica nel derby con il Messina servirà una svolta sia nella prestazione che nel risultato.