Circonvallazione di Pozzallo, il sindaco: "Martedì riapriamo la strada"

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, annuncia la riapertura della Circonvallazione per martedì. "L’importante arteria stradale era stata interdetta al traffico autoveicolare nel febbraio scorso - dice il primo cittadino - perché rappresentava un pericolo per tutti i mezzi che la percorrevano, specialmente quelli pesanti. In questi mesi non è stata penalizzata soltanto l’economia di tutto il sud-est della provincia di Ragusa, ma è stata messa a dura prova, con pericolo della pubblica incolumità, tutta la città di Pozzallo che in qualsiasi ora del giorno e della notte ha dovuto sostenere l’intensità di un traffico assolutamente inaccettabile. Finalmente si è arrivati alla fine di questo lungo tunnel.

Dopo la rimozione di tutte le barriere collocate nel febbraio scorso e lo sgombero di una grande quantità di rifiuti solidi urbani abbandonati abusivamente, l’importante arteria stradale sarà riaperta al traffico autoveicolare".