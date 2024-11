Notte di follia nel Cosentino, scontri a Tarsia tra gli ultras di Catania e Cavese

Paura nella notte appena trascorsa per degli scontri sull'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza, per degli scontri fra ultras del Catania e della Cavese. I tifosi del Catania rientravano dalla trasferta di Torre del Greco, mentre quelli della Cavese da Messina. Sarebbero volate tra entrambe le fazioni spranghe, bottiglie di vetro, pietre e persino petardi. Le auto in transito sono state costrette a fare manovre di retromarcia e sull'accaduto indaga la Questura di Cosenza, ma non è da escludere che anche la Digos di Catania farà attività di competenza.