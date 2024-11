Sangue sulle strade di Siracusa, morto 18enne in un incidente a Terrauzza

Un incidente mortale si e' verificato questa mattina, intorno alle 5, in contrada Terrauzza, zona balneare a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, a perdere la vita è stato un ragazzo di 18 anni, che era in sella a una moto, pare una Honda Sh. La vittima è Gabriele Scavone, uno studente siracusano dell'Istituto 'Rizza', mentre è rimasto ferito un amico della vittima che si trovava a bordo come passeggero.

R.C., 17 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale 'Umberto I°' di Siracusa. Sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza del 118, ma non c'era più nulla da fare per Scavone. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale e dai primi accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente autonomo. Gabriele Scavone avrebbe perduto il controllo del veicolo finendo violentemente sull'asfalto. A quanto si apprende, non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, come emerso dai rilievi degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa. Il giovane è deceduto nello spazio di qualche istante, l'impatto è stato così violento da causargli ferite gravi negli organi vitali.

Un altro incidente a Siracusa, intorno alle 3, è avvenuto in pieno centro cittadino. In viale Santa Panagia, dove a scontrarsi sono stati una moto e un'auto. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco.