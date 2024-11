Mezzo agricolo si scontra con una moto: morto a Corleone un 22enne

A causa di un incidente, la statale 118 "Corleonese Agrigentina" è temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del km 28 a Corleone (PA). Per cause in corso di accertamento un motociclo e un mezzo agricolo si sono scontrati e il motociclista è deceduto. Il traffico è provvisoriamente indirizzato sul percorso alternativo con indicazioni in loco (SS189 e SS121). Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza.

La statale 118 "Corleonese Agrigentina" è riaperta al traffico in seguito all'incidente al km 28 a Corleone (PA). La circolazione lungo il tratto è provvisoriamente regolata a senso alternato. La vittima è Giuseppe Raziano ed aveva 22 anni. Il rtagazzo è deceduto sul colpo.