Giustizia, Anm: 'Continui attacchi, c'è un'aria pesante'

"La politica e i media che sono intorno all'attuale maggioranza di governo privano di serenita' il lavoro dei magistrati. Non si puo' far nulla che si e' etichettati ex post come magistrati politicizzati: fai un provvedimento che non piace e diventi 'rosso'. Questo e' inaccettabile". Lo dice Giuseppe Santalucia, magistrato e presidente Anm, ospite della trasmissione 'Tagada'' di La7. "Qui non si tratta dell'attacco all'attacco al singolo magistrato: attraverso l'attacco al singolo - spiega - oggi e' il presidente del tribunale di Bologna, ieri la giudice del tribunale di Roma, avantieri era la giudice di Catania... Qui c'e' un'aggressione alla funzione giudiziaria e la tutela di questa e' compito istituzionale del Csm". Secondo Santalucia il Consiglio superiore della magistratura "dovrebbe prendere parola e cercare di rappresentare le ragioni che sono a fondamento di un modo di esercitare la giurisdizione del tutto legittimo".