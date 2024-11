Israele pronta a eventuale attacco dell'Iran, il Papa continua a pregare per la pace

"Alto livello di prontezza" in Israele in vista di un possibile attacco dall'Iran. Lo scrive la Cnn citando una fonte militare israeliana, che tuttavia ha aggiunto che stanno "ancora valutando il processo decisionale in Iran" per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia per i raid israeliani della scorsa settimana. Almeno 10 morti in un raid su una scuola a Nuseirat. Nuovo appello del Papa per la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per l eguerre. Penso ai bimbi massacrati a Gaza", ha detto all'Angelus.