Pallanuoto A1, Catania chiede aiuti ai tifosi: c'è la Roma ed è sfida salvezza

Alla piscina Francesco Scuderi di Catania saranno di fronte le due "cenerentole" del campionato maschile di A1 di pallanuoto. I padroni di casa ospiteranno domani l'Onda Forte Roma: dopo giornate tutte e due le compagini sono a zero punti ed è chiaro che si tratta già di un bivio per la salvezza. Il mancino rossazzurro Matteo Ferlito non esita a parlare della "partita più importante del nostro girone d'andata. In settimana con l'allenatore abbiamo analizzato i nostri errori per non ripetere più la brutta prestazione di sabato scorso. In allenamento abbiamo avuto sensazioni positive e adesso ci sentiamo pronti per fare una grande partita e agguantare i tre punti. Spero in un grande e caloroso pubblico domani, abbiamo bisogno del sostegno della città!" La tradizione per il Catania non è entusiasmante: dal ritorno nella massima serie non ha mai vinto, rimediando contro i romani solo due pareggi e altrettante sconfitte dalla stagione 2022/2023 ad ora. Storia a parte, gli uomini allenati dal coach Peppe Dato sanno di dovere invertire la tendenza, dopo le sconfitte esterne con Trieste e Vis Nova e quella casalinga contro il Posillipo. Più che la qualità tecnica degli avversari, gli etnei dovranno temerne la sete di vittorie. Anche il ruolino dell'Onda Forte: è pessimo, tanto più che nella precedente giornata è arrivata una batosta con la neopromossa Rari Nantes Florentia.