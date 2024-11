Volley Modica al PalaRizza contro Ortona: esordio di Padura Diaz

Impegno casalingo sabato sera alle 20,30 per la Volley Modica di coach Enzo Distefano, che per la quarta giornata del campionato di serie A3 di pallavolo, ospiterà la Sieco Service Ortona. Reduci dal punto conquistato al “PalaSiani” di Napoli nel turno precedente, i biancoazzurri del presidente Ezio Aprile proveranno a conquistare i primi punti stagionali anche davanti al pubblico amico e per farlo avranno finalmente a disposizione anche Willy Padura Diaz che coach Distefano potrà finalmente schierare in campo dopo più di un mese di allenamenti in cui ha potuto affinare l'intesa con la squadra.

“Sono molto contento di poter finalmente giocare e dare il mio apporto alla squadra, perchè non è facile guardare da fuori quando non ci sono problemi di natura fisica a impedirtelo, ma solo perchè devi rispettare un regolamento – spiega Willy Padura Diaz – ora è finalmente arrivato il momento e sono molto felice di poter dare il mio contributo in partita".